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Мужчина отпраздновал развод, искупавшись в 40 литрах молока

The Indian Express: индиец искупался в 40 литрах молока, отмечая развод
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Мужчина из Индии отпраздновал развод, искупавшись в 40 литрах молока, пишет The Indian Express.

Маник Али из штата Ассам стал популярным в интернете после того, как решил необычно отметить свой развод, искупавшись в 40 литрах молока. Как сообщается, мужчина решил расторгнуть брак после многократных измен и уходов жены. По его словам, он неоднократно пытался сохранить семью ради их общей дочери, однако ситуация не изменилась.

«Сегодня я свободен!» — громко заявил он, обливая себя молоком.

Мнения пользователей разделились. Многие одобрили поступок Али, назвав его «смелым» и «вдохновляющим». Другие, однако, раскритиковали мужчину за расточительство: «Почему молоко? Его можно было раздать нуждающимся», – отметил один из пользователей.

Ранее в Индии отец отметил развод дочери ярче, чем свадьбу.

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