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Отдыхающие спасли мужчину, который приплыл из Марокко в Испанию на надувном круге

Молодой человек почти доплыл из Марокко до Испании на надувном круге
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Depositphotos

Отдыхающие спасли мужчину, пытавшегося добраться из Марокко до Испании на надувном круге. Об этом сообщает Guardian.

Инцидент произошел 16 июля в 24 километрах к югу от испанского города Бенальмадена. В тот день семья, направлявшаяся на яхте на Балеарские острова, заметила вдалеке движение на воде. Сначала они решили, что это птица, но с помощью бинокля увидели человека.

Пострадавший был в гидрокостюме и имел при себе лишь спасательный круг и ласты. Он почти не мог говорить. Спасители дали ему воду, одежду и накормили супом.

Предположительно, молодой человек пытался добраться из Марокко до Испании. На яхте его доставили в порт Эстепона, там пострадавшего встретила служба морского спасения. Позже его передали полиции и Красному Кресту.

Ранее мужчина ушел в горы на шесть дней, чтобы забыть бывшую, и был объявлен пропавшим без вести.

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