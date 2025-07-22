Отдыхающие спасли мужчину, который приплыл из Марокко в Испанию на надувном круге

Отдыхающие спасли мужчину, пытавшегося добраться из Марокко до Испании на надувном круге. Об этом сообщает Guardian.
Инцидент произошел 16 июля в 24 километрах к югу от испанского города Бенальмадена. В тот день семья, направлявшаяся на яхте на Балеарские острова, заметила вдалеке движение на воде. Сначала они решили, что это птица, но с помощью бинокля увидели человека.
Пострадавший был в гидрокостюме и имел при себе лишь спасательный круг и ласты. Он почти не мог говорить. Спасители дали ему воду, одежду и накормили супом.
Предположительно, молодой человек пытался добраться из Марокко до Испании. На яхте его доставили в порт Эстепона, там пострадавшего встретила служба морского спасения. Позже его передали полиции и Красному Кресту.
Ранее мужчина ушел в горы на шесть дней, чтобы забыть бывшую, и был объявлен пропавшим без вести.