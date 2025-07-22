Отдыхающие спасли мужчину, который приплыл из Марокко в Испанию на надувном круге

Молодой человек почти доплыл из Марокко до Испании на надувном круге

Отдыхающие спасли мужчину, пытавшегося добраться из Марокко до Испании на надувном круге. Об этом сообщает Guardian.

Инцидент произошел 16 июля в 24 километрах к югу от испанского города Бенальмадена. В тот день семья, направлявшаяся на яхте на Балеарские острова, заметила вдалеке движение на воде. Сначала они решили, что это птица, но с помощью бинокля увидели человека.

Пострадавший был в гидрокостюме и имел при себе лишь спасательный круг и ласты. Он почти не мог говорить. Спасители дали ему воду, одежду и накормили супом.

Предположительно, молодой человек пытался добраться из Марокко до Испании. На яхте его доставили в порт Эстепона, там пострадавшего встретила служба морского спасения. Позже его передали полиции и Красному Кресту.

Ранее мужчина ушел в горы на шесть дней, чтобы забыть бывшую, и был объявлен пропавшим без вести.