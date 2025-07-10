На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина ушел в горы на шесть дней, чтобы забыть бывшую, и был объявлен пропавшим без вести

Китаец провел в горах шесть дней без воды и еды, пытаясь забыть бывшую девушку
true
true
true
close
Chadchai Krisadapong/Shutterstock/FOTODOM

Молодой китаец ушел в горы после расставания с девушкой и провел там шесть дней без еды, воды и связи. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Житель города Ханчжоу по имени Сяолинь пропал после того, как покинул свою квартиру 20 июня, оставив там мобильный телефон. Последний раз его видели в темное время суток в районе горы Далан. Родственники забили тревогу спустя три дня, когда не могли с ним связаться, и обратились в полицию.

На поиски Сяолиня отправились более 100 полицейских, которые обследовали горы, используя собак, дроны и гидролокаторы, но безуспешно. Только 26 июня камеры видеонаблюдения зафиксировали пропавшего китайца в парке района Линьань. Когда мужчину нашли, одежда на нем была порвана, а он сам страдал от истощения.

Позднее стало известно, что Сяолинь прошел около 40 км по горным тропам, выживая за счет диких фруктов и ручьевой воды. При этом первые три дня он вовсе не ел и не пил. Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии. Он осознал, какой стресс причинил близким, и пообещал больше не повторять таких поступков.

Ранее последнее селфи пропавшего туриста помогло полиции в его поисках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами