Мужчина ушел в горы на шесть дней, чтобы забыть бывшую, и был объявлен пропавшим без вести

Молодой китаец ушел в горы после расставания с девушкой и провел там шесть дней без еды, воды и связи. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Житель города Ханчжоу по имени Сяолинь пропал после того, как покинул свою квартиру 20 июня, оставив там мобильный телефон. Последний раз его видели в темное время суток в районе горы Далан. Родственники забили тревогу спустя три дня, когда не могли с ним связаться, и обратились в полицию.

На поиски Сяолиня отправились более 100 полицейских, которые обследовали горы, используя собак, дроны и гидролокаторы, но безуспешно. Только 26 июня камеры видеонаблюдения зафиксировали пропавшего китайца в парке района Линьань. Когда мужчину нашли, одежда на нем была порвана, а он сам страдал от истощения.

Позднее стало известно, что Сяолинь прошел около 40 км по горным тропам, выживая за счет диких фруктов и ручьевой воды. При этом первые три дня он вовсе не ел и не пил. Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии. Он осознал, какой стресс причинил близким, и пообещал больше не повторять таких поступков.

Ранее последнее селфи пропавшего туриста помогло полиции в его поисках.