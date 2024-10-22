Госдума денонсировала Конвенцию о Международном совете по исследованию моря

Депутаты Госдумы проголосовали за денонсацию Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES), которая была подписана при участии СССР в 1964 году. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к соответствующему законопроекту указано, что, несмотря на отсутствие положений в Конвенции, предполагающих возможность отстранения одной из ее участников от договора, совет приостановил участие России в деятельности органа в марте 2022 года.

Отмечается, что денонсация отвечает интересам российской стороны и не отразится на исследованиях моря, которые проводит РФ.

ICES является международным научным органом, который ежегодно предоставляет рекомендации в отношении эксплуатации запасов водных биологических ресурсов с целью обеспечения их устойчивого использования и сохранения, а также защиты уязвимых экосистем.

Он действует в Атлантическом океане и прилегающих к нему морях. Членами совета являются Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Испания, Швеция, Великобритания и США.

1 августа правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции о Международном совете по исследованию моря.

Ранее Госдума денонсировала соглашение с Украиной о культурных центрах.