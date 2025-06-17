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Пару посадили в тюрьму после того, как их собака покусала малыша

The Sun: в Англии хозяева собаки, покусавшей ребенка, получили 18 месяцев тюрьмы
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Police Department

Пара из Уэльса была приговорена к тюремному заключению после того, как их японская бойцовая собака нанесла серьезные увечья двухлетнему ребенку, пишет The Sun.

Кейли Годберт и Томас Мойр завели акиту — породу собак, которая исторически использовалась для охоты на медведей. Питомец не проявлял каких-либо признаков агрессии до тех пор, пока не напал на ребенка, оставив его с со шрамами на лице.

Однако пара уже получала предупреждения о поведении животного — ранее собака напала на человека неподалеку от их дома. Люди посоветовали избавиться от животного, но хозяева проигнорировали предупреждения.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу, но врачи заявили, что шрамы останутся на всю жизнь. Эксперт сообщил, что собака укусила малыша минимум шесть раз.

Адвокат пары заявил, что его клиенты пытались найти новое место для собаки после первого инцидента и считали, что животное должно быть усыплено, однако не довели это дело до конца.

В итоге Годберт и Мойр были приговорены к 18 месяцам тюремного заключения. Также их лишили права держать собак в течение семи лет.

Ранее в Греции медведь напал на туриста и столкнул его в ущелье.

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