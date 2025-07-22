Задержанному вице-губернатору Брянской области грозит до 10 лет колонии

Вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко, задержанному в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружениях в приграничных районах региона, грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По информации агентства, сумма ущерба по уголовному делу составила не менее 818,8 млн рублей.

Как писал Telegram-канал Mash, Симоненко после задержания этапируют в Москву, где будет решаться вопрос о помещении его под арест.

Симоненко курирует работу департамента строительства Брянской области, управления архитектуры и градостроительства, а также Государственной строительной инспекции региона.

Ранее был задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин.