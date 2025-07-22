На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задержанному вице-губернатору Брянской области грозит до 10 лет колонии

Вице-губернатору Брянской области Симоненко грозит до 10 лет лишения свободы
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Вице-губернатору Брянской области Николаю Симоненко, задержанному в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружениях в приграничных районах региона, грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По информации агентства, сумма ущерба по уголовному делу составила не менее 818,8 млн рублей.

Как писал Telegram-канал Mash, Симоненко после задержания этапируют в Москву, где будет решаться вопрос о помещении его под арест.

Симоненко курирует работу департамента строительства Брянской области, управления архитектуры и градостроительства, а также Государственной строительной инспекции региона.

Ранее был задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами