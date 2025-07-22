Россиянам объяснили, как получить компенсацию за затопление автомобиля в дождь

В России ливни и наводнения ежегодно становятся причиной повреждения сотен автомобилей, причем получить компенсацию за это можно далеко не всегда. Оказавшимся в такой ситуации россиянам следует начать с привлечения к проблеме тех, кто несет ответственность за состояние двора, причем это могут быть и официальные власти, рассказал 360.ru автоюрист Лев Воропаев.

Отметим, что накануне в столичном регионе выпало рекордное количество осадков — понедельник, 21 июля, стал самым дождливым за последние 146 лет, сообщила газета «Известия» со ссылкой на синоптиков. Рекордные ливни прошли и в других регионах России, в том числе в Тверской, Воронежской, Ростовской и Новгородской областях. Отмечается, что многие автомобилисты спешили проехать затопленные участки, опасаясь, что вода просочится в салон и под капот, а «утонувшие» машины вытаскивали с помощью буксира.

«В этой ситуации необходимо зафиксировать данное происшествие. Самый простой способ — это когда, либо управляющая компания это сделает по акту осмотра, либо вызвать участкового уполномоченного, который составит акт осмотра происшествия», — пояснил юрист.

По его словам, наиболее важно зафиксировать документально состояние инфраструктуры – снять на видео или фото ливневки, канализационные каналы, гидротехнические сооружения. Это нужно, чтобы при обращении в суд эксперты могли определить, соответствует ли их состояние требованиям. Если всем нормам они соответствуют и в момент дождя были прочищенными, то получить компенсацию с УК или собственника охраняемой парковки не получится, пояснил Воропаев.

Если добровольно возместить ущерб УК отказывается, то можно обратиться в суд. Он назначит экспертизу, причем стоить она будет недешево – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. После получения результатов суд примет решение. Положительным оно может быть, если суд решит, что безопасность парковки не была обеспечена должным образом – в этом случае с ее владельца взыщут средства на покрытие ущерба. Однако чаще все-таки суды отказывают водителям в компенсации, ссылаясь на условия непреодолимой силы – например, на крайне большой объем выпавших осадков.

Если автомобиль пострадал в процессе движения по затопленной дороге, то есть речь идет о гидроударе, то получить компенсацию вряд ли получится, предупредил Воропаев. Он объяснил это тем, что во время движения водитель видит, что перед ним глубокая лужа, а значит, он сам принимает решение ехать по ней, осознавая, что это грозит гидроударом.

«Поэтому с большой долей вероятности в возмещении ущерба откажут», — заключил автоюрист.

До этого в Москве очевидцы сняли на видео, как река Яуза вышла из берегов и затопила дороги и автомобили. Один из автомобилей, пытавшихся преодолеть водную преграду, не смог этого сделать и остановился.

Ранее выяснилось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.