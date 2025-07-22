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В летнем лагере под Ульяновском пять детей подхватили кишечную инфекцию

Роспотребнадзор: у пяти детей выявили кишечную инфекцию в лагере под Ульяновском
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Пять детей заразились острой кишечной инфекцией в летнем лагере в Ульяновской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«В связи с поступлением экстренных извещений о регистрации случаев острых кишечных инфекций у пяти детей <...> было незамедлительно организовано проведение санитарно-эпидемиологического расследования», — отметили в ведомстве.

Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды и продуктов, которые могли употреблять в пищу дети. А также взяли пробы смывов с объектов окружающей среды, провели лабораторное обследование заболевших и сотрудников лагеря. Эпидемиологическое расследование продолжается, ведомство взяло ситуацию на особый контроль.

До этого вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в детском оздоровительном лагере «Орленок» в Саратовской области. В Роспотребнадзоре уточнили, что контактные дети были разобщены, за ними установили медицинское наблюдение. У заболевших несовершеннолетних болезнь в основном протекает в легкой форме. По факту случившегося также проводится проверка, взяты на исследование пробы питьевой воды, воды из открытых водоемов, смывы с объектов внешней среды, пробы продовольственного сырья, пищевых продуктов и готовых блюд.

Ранее российский школьник попал в реанимацию с отравлением, угостившись печеньем от незнакомца.

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