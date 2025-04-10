Аксенов сообщил о строительстве новых водохранилищ в Крыму

Аксенов: в 2025 году в Крыму начнется строительство двух новых водохранилищ

В 2025 году в Крыму начнется строительство двух новых водохранилищ. Об этом РИА Новости заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство займет около полутора лет. После его завершения будут сняты риски водоснабжения Ялты и Алушты», — заявил Аксенов.

По его словам, в рамках национального проекта на строительство этих водохранилищ будет выделено 22,4 миллиарда рублей. Солнечногорское водохранилище будет построено на реке Улу-Узень Восточный, а Мартовское — на реке Марта.

На данный момент в Крыму существуют 15 водохранилищ, из которых восемь — наливные, то есть заполняемые при помощи насосов из ближайших водоемов. Почти все они расположены на востоке республики.

В середине марта глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что региону в 2025 году не грозит вододефицит, так как объемы воды составляют 156 млн кубометров.

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