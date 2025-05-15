Нейропсихолог объяснила, как чтение книг влияет на мозг

Чтение книг позволяет людям снизить риск развития деменции и повысить эмоциональный интеллект. Об этом «Москве 24» рассказала клинический психолог, нейропсихолог, старший преподаватель, научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Светлана Колобова.

Она уточнила, что такая сложная когнитивная деятельность задействует рабочую память, внимание и воображение. Если в момент чтения происходит сопереживание героям, это помогает развить эмоциональный интеллект.

«Без регулярного чтения нейронные сети, которые отвечают за перечисленные функции, могут ослабевать. Из-за этого снижается когнитивный резерв – способность мозга справляться с возрастными изменениями или какими-либо повреждениями. Также чтение помогает исключить риск деменции», — объяснила Колобова.

По ее словам, книги способствуют стимулированию образования новых связей, особенно в лобных долях, которые отвечают за логику и планирование. Без них у человека истощается словарный запас, замедляется обработка сложных словесных конструкций и ухудшается способность формулировать мысли.

Ученые из Института когнитивных и мозговых наук Макса Планка до этого установили, что чтение вслух и «про себя» задействует различные области мозга, связанные с движением, слухом и обработкой информации.

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