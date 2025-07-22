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В Минцифры озвучили планы по созданию ИИ-агента для помощи людям

Шадаев: в России может появиться помогающий людям ИИ-агент
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Минцифры изучает возможность создания ИИ-помощника, который будет помогать людям. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в интервью Марине Ким, которое она опубликовала в Telegram-канале.

«Понятно, что выиграют ИИ-агенты, которые могут предоставить больше сервисов. <…> Это прям целая новая ниша. И, я думаю, что сюда мы идем сейчас очень активно», — заявил Шадаев.

Он отметил, что сейчас Минцифры думает, как создать ИИ-агента, помогающего людям закрывать многие задачи. Министр привел в пример запись к врачу, которую на данный момент можно осуществить только при помощи большого количества действий. По его словам, помощник сможет сделать это за несколько секунд.

Шадаев напомнил, что в России уже есть большие и маленькие модели, которые помогают в некоторых социальных вопросах. Он отметил, что их можно взять в основу для ИИ-помощников, которые будут напоминать о встречах и делах.

«Это, мне кажется, как раз там новый абсолютно тренд. И по-другому будет выстраиваться взаимодействие человека с платформой», — заключил министр.

До этого в России создали ИИ-ассистента для решения творческих задач в бизнесе. Он сокращает выполнение рутинных бизнес-задач — от написания писем до создания интернет-магазина. В частности, ассистент берет на себя создание текстового контента, включая карточки для маркетплейсов, обработку отзывов клиентов, придумывает акции и выдает персонализированные советы и аналитику по продажам.

Ранее руководитель продукта GigaChat рассказал о новых возможностях нейросети.

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