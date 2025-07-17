«Эрудированный AI-помощник». Почему дискуссия с GigaChat похожа на диалог с экспертом

Способность искусственного интеллекта рассуждать и делать логические выводы позволяет создавать по-настоящему умных ассистентов. Как нейросеть Сбера GigaChat справляется с этой задачей и что скрывается за функцией рассуждений, которая появилась совсем недавно? Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал один из разработчиков модели, руководитель продукта GigaChat B2C Сбербанка Антон Горшков.

— Искусственный интеллект помогает человеку в большинстве рабочих и бытовых вопросов. В Сбере вы развиваете GigaChat. Как нейросеть изменилась с начала года?

— Хочу подчеркнуть: GigaChat не просто развивается внутри Сбера, а помогает меняться всей нашей экосистеме. Он открывает новые бизнес-направления и делает существующие сервисы лучше.

С начала года мы серьезно продвинулись вперед. Из последнего, мы запустили GigaChat MAX 2.0. Эта модель не уступает мировым решениям, а на русском языке превосходит большинство из них.

Что это означает на практике? Теперь GigaChat может найти для вас свежую информацию в интернете и дать ответ с полезными ссылками. Вам больше не нужно открывать несколько вкладок в браузере и сравнивать разные источники — GigaChat сделает это за вас.

Вы можете загрузить большой документ до 240 страниц или просто отправить GigaChat ссылку на нужный материал — нейросеть сама вытащит оттуда самое важное.

Особенно поражают мультимедийные возможности. Записали часовое совещание? Загрузите аудио, и GigaChat выделит главное. Нужна музыка для презентации? Модель сгенерирует трек до трех минут.

Наша нейросеть стала умнее в математике, науках и программировании. Поэтому GigaChat может помочь с домашним заданием школьнику, подсказать формулу инженеру или написать кусок кода разработчику.

Этим летом мы также обновили нашу модель генерации изображений Kandinsky 4.1 Image — теперь она создает ещё более качественные и детализированные картинки по текстовому описанию.

Таким образом, мы превращаем сложные технологии в простые и понятные инструменты, которые экономят время и делают жизнь удобнее.

— В июне GigaChat получил режим глубокого исследования, а в июле — режим рассуждений. Чем этот подход принципиально отличается от обычного поиска информации? Может ли модель пошагово объяснять свои выводы, подобно человеку?

— Режим «Рассуждать» работает с помощью модели ризонинга и позволяет нейросети показывать ход своих мыслей. Теперь GigaChat не только дает ответ, но и объясняет, как он к нему пришел, — шаг за шагом. Демонстрация хода рассуждений повышает доверие пользователя к системе.

Ответ нейросети больше не «черный ящик» — пользователю понятно, почему она решила именно так, а не иначе.

Например, если вы описываете сложную ситуацию с несколькими участниками, модель демонстрирует, как она видит мотивы каждой стороны, анализирует возможные интерпретации событий, учитывает контекст и последовательно приходит к наиболее обоснованному пониманию происходящего.

Режим «Провести исследование» — это уже полноценный исследовательский инструмент. В нем GigaChat работает как дотошный аналитик: собирает информацию из разных источников, сопоставляет ее и выдаёт структурированный отчет.

Например, вы можете попросить GigaChat проанализировать тенденции рынка, и нейросеть самостоятельно соберет данные и подготовит отчет с выводами и рекомендациями.

Если нужно сравнить продукты конкурентов, GigaChat предложит сравнительный анализ с сильными и слабыми сторонами. Для научных работ этот режим тоже полезен — модель может собрать последние публикации по заданной теме и представить ключевые тезисы со ссылками на источники.

Оба этих режима дополняют поисковые возможности GigaChat, о которых я говорил ранее. Они работают в связке с доступом к актуальной информации в интернете, чтобы предоставлять не только достоверные данные, но и их глубокий анализ.

— Какие модули в архитектуре GigaChat отвечают за логические выводы? Может ли GigaChat со временем научиться спорить с пользователем, приводя контраргументы? Или это запрещенный уровень автономности?

— За логические выводы в архитектуре GigaChat отвечает комплекс модулей, который мы существенно усилили в последнем релизе. Именно благодаря их слаженной работе модель может не просто генерировать текст, а действительно рассуждать — оценивать достоверность информации, выявлять противоречия и строить аргументированные выводы.

Приводить контраргументы — это не запрещенный уровень автономности, а необходимый навык для современного искусственного интеллекта, которому GigaChat активно обучается.

Конструктивная дискуссия поможет пользователю увидеть разные стороны вопроса и принять более взвешенное решение. Ключевое слово здесь — «конструктивная». Модель должна не просто «спорить», а предлагать альтернативные точки зрения, когда это действительно важно.

В последнем обновлении мы значительно усилили способности GigaChat через режимы глубокого исследования и рассуждений. Теперь нейросеть сама определяет, когда ее знаний недостаточно для полноценного ответа, ищет актуальную информацию в доступных источниках и анализирует найденное.

Такой подход делает дискуссию с GigaChat похожей на диалог с компетентным экспертом.

Модель всегда подкрепляет свою позицию фактами и ссылками на источники. Это умный инструмент для принятия более качественных решений, который мы продолжаем развивать.

— На фоне глобальной гонки GenAI-моделей в чем ключевое конкурентное преимущество GigaChat перед западными аналогами? Какие задачи он решает лучше других?

— Ключевое конкурентное преимущество GigaChat — это глубокое понимание российского контекста и менталитета. Языковая специализация здесь играет ключевую роль. GigaChat с самого начала разрабатывался для работы с русским языком во всей его сложности — от профессиональной терминологии до культурных подтекстов. Западные модели — даже те, что хорошо понимают русский язык, — часто не улавливают культурные нюансы, специфику нашего законодательства, особенности ведения бизнеса в России. GigaChat обучен на релевантных для нашего пользователя источниках, знает российские реалии и выстраивает логические цепочки, которые соответствуют нашему способу мышления и решения задач.

— GigaChat — полностью российская разработка. Как модель учитывает лингвистические особенности русского языка при решении задач? И какие элементы национального культурного кода заложены в ее архитектуру?

— GigaChat действительно полностью российская разработка, и это определяет весь подход к работе с языком.

Если зарубежные модели обучаются преимущественно на английских и китайских корпусах, а русский язык для них — один из многих, то для нас русский — это основа, фундамент всей системы.

Конечно, GigaChat видел тексты и на других языках — это необходимо для понимания заимствований, технических терминов, международного контекста. Но приоритет всегда отдавался русскоязычным источникам. Именно поэтому модель так естественно формулирует мысли по-русски — она думает на этом языке, а не переводит с английского.

Это проявляется даже в мелочах. GigaChat правильно склоняет сложные числительные, понимает разницу между «надеть» и «одеть», может объяснить, почему «кофе» — мужского рода, хотя многие уже говорят «оно».

Эти нюансы невозможно освоить через перевод — их нужно впитать через погружение в языковую среду. Именно это мы и сделали.

— Когда искусственный интеллект станет полноценным персональным ассистентом людей? Какие ключевые функции появятся у пользователей в ближайшей перспективе?

— Искусственный интеллект уже стал незаменимым помощником в работе и обучении, но его развитие только начинается. Если говорить о полноценном персональном ассистенте, мы как раз находимся на пороге этой трансформации. Наша команда следит за мировыми трендами и старается не просто следовать им, но и задавать собственные стандарты на российском рынке.

Главной особенностью будущего ИИ-помощника станет то, что он перейдет от подсказок к действиям.

Представьте: вы говорите: «Подготовь мне встречу с клиентом на следующей неделе», и ассистент не просто советует время, а сам проверяет календари, бронирует переговорку, отправляет приглашения и даже готовит материалы на основе истории взаимодействия. Это станет возможным благодаря специализированным ИИ-агентам, которые будут решать конкретные задачи — от бытовых до профессиональных.

Мы убеждены, что настоящий цифровой ассистент должен обладать тремя ключевыми качествами.

Первое — знать, чего хочет человек, понимать контекст и предвосхищать потребности. Второе — оправдывать доверие, действовать безопасно и предсказуемо. Третье — компетентно помогать пользователю, принимая решения в рамках своих полномочий. При этом он всегда должен быть рядом: отвечать мгновенно в любом удобном формате — текстом или голосом.

В ближайшей перспективе ключевым трендом станет глубокая интеграция ИИ-помощников с внешним миром человека. Ассистент будет понимать контекст жизни пользователя и помогать ему оптимизировать рутинные процессы, освобождая время для действительно важных дел. Это уже не фантастика, а технологии, над которыми мы работаем прямо сейчас.