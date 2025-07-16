На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России создали ИИ-ассистента для решения творческих задач в бизнесе

Попов: Cбер создал ИИ-ассистента для решения творческих задач в бизнесе
true
true
true
close
Сбер

Каждый четвертый бизнес в России относит себя к креативным индустриям, 71% предпринимателей за последний год решали творческие задачи, например по созданию визуального контента для продвижения. Свыше 40% старались справиться с ними сами, треть при этом испытывали сложности. Об этом на основании исследования «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» (ПРИМ), проведенного совместно с фондом «Общественное мнение» и Минэкономразвития России, сообщил Сбер.

В банке отметили, что основной причиной трудностей предпринимателей при решении творческих задач в собственном бизнесе является недостаточная квалификация, нехватка финансов и отсутствие креативных идей. Для решения проблемы Сбер создал ИИ-ассистента на базе собственной нейросетевой модели GigaChat.

«Ассистент берет на себя создание текстового контента, включая карточки для маркетплейсов, обработку отзывов клиентов, придумывает акции и выдает персонализированные советы и аналитику по продажам, основанные на данных конкретного бизнеса», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он добавил, что ИИ-помощник сокращает выполнение рутинных бизнес-задач — от написания писем до создания интернет-магазина. Решение уже доступно нескольким сотням тысяч предпринимателей в интернет-банке СберБизнес, далее он станет доступен для всех бизнесов в России.

Помимо данных о креативных индустриях, как отметили в банке, дало представление о настроениях российских предпринимателей в целом. В частности, 54% владельцев ИП и ООО оценивают свое финансовое положение как удовлетворительное. 42% считают, что в ближайший год оно останется стабильным, а 27% ожидают улучшений.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами