В России создали ИИ-ассистента для решения творческих задач в бизнесе

Каждый четвертый бизнес в России относит себя к креативным индустриям, 71% предпринимателей за последний год решали творческие задачи, например по созданию визуального контента для продвижения. Свыше 40% старались справиться с ними сами, треть при этом испытывали сложности. Об этом на основании исследования «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» (ПРИМ), проведенного совместно с фондом «Общественное мнение» и Минэкономразвития России, сообщил Сбер.

В банке отметили, что основной причиной трудностей предпринимателей при решении творческих задач в собственном бизнесе является недостаточная квалификация, нехватка финансов и отсутствие креативных идей. Для решения проблемы Сбер создал ИИ-ассистента на базе собственной нейросетевой модели GigaChat.

«Ассистент берет на себя создание текстового контента, включая карточки для маркетплейсов, обработку отзывов клиентов, придумывает акции и выдает персонализированные советы и аналитику по продажам, основанные на данных конкретного бизнеса», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он добавил, что ИИ-помощник сокращает выполнение рутинных бизнес-задач — от написания писем до создания интернет-магазина. Решение уже доступно нескольким сотням тысяч предпринимателей в интернет-банке СберБизнес, далее он станет доступен для всех бизнесов в России.

Помимо данных о креативных индустриях, как отметили в банке, дало представление о настроениях российских предпринимателей в целом. В частности, 54% владельцев ИП и ООО оценивают свое финансовое положение как удовлетворительное. 42% считают, что в ближайший год оно останется стабильным, а 27% ожидают улучшений.