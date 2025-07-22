В российском регионе местные наживались на незаконно добытом углеводородном сырье

В Оренбургской области шесть человек пойдут под суд за нелегальную добычу сырья

В Оренбургской области шестеро местных жителей наживались на незаконно добытом углеводородном сырье, принадлежащем Российской Федерации. Ущерб от их деятельности превысил 120 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«‎По версии следствия, для получения доступа к участку недр злоумышленники заключили договор об оказании услуг по техническому аудиту, проверке работоспособности и состояния оборудования с организацией, владеющей лицензией на добычу полезных ископаемых. При этом была прописана гарантия, что углеводородное сырье добываться не будет», — сказано в посте.

В свою очередь, сообщники извлекли из четырех скважин Майорского лицензионного участка более 2,8 тысячи тонн нефти, принадлежащий РФ. После его переработали и реализовали.

Уголовное дело завели по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 174.1 УК РФ, уточнила Волк.

С утвержденным обвинительным заключением материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

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