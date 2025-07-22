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Полиция задержала причастную к избиению 17-летнего подростка в «Лосином острове»

В Москве задержана причастная к избиению подростка в «Лосином острове»
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Виталий Аньков/РИА Новости

Полиция Москвы задержала подозреваемую в избиении 17-летнего подростка в парке «Лосиный остров». Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Отмечается, что 17 июля в полицию поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение с телесными повреждениями несовершеннолетнего, 2008 года рождения. При проведении опроса молодой человек рассказал правоохранителям, что на территории парка «Лосиный остров» подрался с неизвестными. При этом от написания заявления и указания каких-либо подробностей подросток отказался.

Видеоролик, в котором неизвестные издеваются над молодым человеком и наносят ему удары, высказывая различные угрозы, полиция выявила в ходе мониторинга интернета.

Полицейские повторно опросили потерпевшего и определили место происшествия на территории Московской области и личности всех предполагаемых участников.

Задержана подозреваемая 2004 года рождения. Принимаются меры к задержанию соучастников преступления, добавили в пресс-службе МВД.

Следственный комитет РФ по Московской области возбудил уголовное дело по факту избиения юноши ( ч.2 ст.213 УК РФ).

Ранее пассажир московского метро избил мужчину за то, что он случайно задел его плечом.

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