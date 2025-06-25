Стало известно, сколько в неделю россияне тратят на еду

Life.ru: треть россиян тратит на еду менее 3 тысяч рублей в неделю

Треть жителей России тратит на еду от 2 тысяч до 3 тысяч рублей в неделю. Об этом со ссылкой на опрос сервиса «Пакет» от Х5 сообщает Life.ru.

Исследование показало, что 81% россиян покупают продукты по настроению, тратя при этом почти в два раза больше денег, чем те, кто планирует рацион заранее. Приверженцы стандартного типа питания тратят в около 4,2 тысячи рублей в неделю — в их корзинах часто оказываются чипсы, наггетсы, замороженная пицца и другие полуфабрикаты.

Интуитивного питания придерживаются 8% жителей, а раздельного — 6%. Эта категория тратит на еду меньше — 2,2 и 2,5 тысячи рублей соответственно. Их покупки включают гречку, мясо птицы, яйца и творог. Результаты опроса также показали, что лишь 1% респондентов поддерживает веганство, вегетарианство или пескетарианство.

Каждый четвертый нашел комфортный тип питания в возрасте от 25 до 29 лет, а 17% сохранили пищевые привычки с детства. Только 6% сформировали рацион по медицинским показаниям или этическим соображениям.

По расходам на продукты треть респондентов тратят от 2 тысяч до 3 тысяч рублей в неделю, 24% тратят до 5 тысяч рублей, а четверть — до 7 тысяч рублей. 10% удается укладываться в 2 тысячи рублей. При этом 80% предпочитают покупать продукты в супермаркетах, 16% заказывают доставку, а 3% выбирают готовую еду.

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