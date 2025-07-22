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Новосибирский хакер взломал десятки веб-камер российских компаний

ФСБ: хакер из Новосибирска взломал 70 веб-камер российских компаний
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Max Acronym/Shutterstock/FOTODOM

Молодого человека из Новосибирска подозревают во взломе 70 веб-камер российских компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Новосибирской области.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Новосибирска, занимавшегося взломом информационных ресурсов российских компаний и организаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый — молодой человек 2004 года рождения. Используя вредоносное ПО, он в 2023-2025 гг. взломал более 70 веб-камер в разных городах России.

В результате были возбуждены четыре уголовных дела по ч.1 ст. 273 УК России «Создание, использование и распространение вредоносного программного обеспечения».

Молодому человеку грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до четырех лет и штраф в размере до 200 тысяч рублей.

До этого руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что хакеры взламывают беспроводные наушники россиян для целевого шпионажа.

Ранее россиян предупредили о стремительном росте киберугроз в 2025 году.

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