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Названы правила, которые помогут сэкономить на использовании кондиционера

Pravda.Ru: кондиционер не стоит часто включать и выключать
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Shutterstock/M-Production

Защита помещения от солнечных лучей с помощью штор или жалюзи поможет сэкономить на использовании кондиционера, потому что это предотвратит лишнее поступление тепла и снизит нагрузку на технику. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Для эффективного использования кондиционера они также советуют не делать температуру слишком низкой и понижать ее постепенно, чтобы поддерживать оптимальный микроклимат и не тратить лишнюю электроэнергию. Технику лучше оставлять включенной, добавили специалисты.

«Выключать и включать кондиционер несколько раз в день неэкономно. Лучше оставить его включенным на умеренной температуре, чтобы поддерживать стабильный климат в помещении без резких перепадов», — отметили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что правильная настройка кондиционера поможет эффективнее справиться с жарой в помещении. Так, они советуют направлять поток воздуха не на себя, а вверх, чтобы холодный воздух сначала распространялся под потолком, а после — плавно опускался вниз. Это позволит создать равномерную циркуляцию без сквозняков.

Ранее сообщалось, что россияне раскупили кондиционеры на фоне июльской жары.

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