Россиянам рассказали, как охладить комнату с помощью кондиционера быстрее

Правильная настройка кондиционера поможет эффективнее справиться с жарой в помещении. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, они советуют направлять поток воздуха не на себя, а вверх, чтобы холодный воздух сначала распространялся под потолком, а после — плавно опускался вниз. Это позволит создать равномерную циркуляцию без сквозняков.

«Регулярная очистка жалюзи от пыли и правильное расположение мебели (не под прямым потоком воздуха) дополнительно повысят эффективность системы», — добавили в сообщении.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина до этого говорила, что при включении кондиционера важно правильно настроить температурный режим. Резкий перепад между уличной жарой и охлажденным помещением создает стресс для организма. Оптимальная разница не должна превышать пять — семь градусов. Например, если на улице +35°C, в комнате лучше выставить +28°C, а не +20°C. Кроме того, стоит отрегулировать поток воздуха таким образом, чтобы он не попадал на голову, шею и спину.

Ранее россиянам назвали способ, который поможет быстро охладить комнату без кондиционера.