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Два мирных жителя пострадали в Белгородской области в результате атаки беспилотника

Гладков: двое мужчин ранены в результате атаки дрона ВСУ по Белгородской области
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Валуйском округе в хуторе Леоновка дрон нанес удар по автомобилю. В результате этого один мужчина получил проникающее ранение грудной клетки, а также множественные осколочные ранения спины, рук и ног. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

У второго мужчины медики зафиксировали осколочные ранения лица, грудной клетки и руки. У него ранения средней степени тяжести.

Оба пострадавших доставлены бригадой скорой помощи в Валуйскую центральную районную больницу, рассказал Гладков.

Минобороны сообщило, что в ночь на 22 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 35 беспилотников ВСУ, два из них — над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в сети появилось видео загоревшегося после падения обломков БПЛА дома в Подмосковье.

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Атаки БПЛА на Россию
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