Юристы рассказали, как не попасть под штраф за опоздание из-за ливня

Россиянам раскрыли, как не быть оштрафованным за опоздание на работу из-за ливня

Внезапный ливень, вызвавший, к примеру, перекрытие дорог, может быть признан уважительной причиной для опоздания или отсутствия сотрудника на рабочем месте, и работодатель обязан принять это во внимание. Об этом рассказали юристы в комментарии для РБК.

Дмитрий Кофанов, юрист, специализирующийся на трудовом праве, подчеркнул, что Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) не содержит исчерпывающего перечня уважительных причин для опоздания или отсутствия на работе, поэтому работодатель должен оценивать каждый конкретный случай индивидуально, принимая во внимание тяжесть проступка.

Кофанов пояснил, что если сотрудник заранее знает о регулярных пробках возле своего дома, «из-за особенностей дорожной инфраструктуры», то опоздание по этой причине не может считаться уважительным, поскольку сотрудник мог предвидеть возникновение данной ситуации. Однако, если произошла авария, стихийное бедствие, ливень или иное непредсказуемое событие, то это может быть расценено как уважительная причина, которую работодатель должен принять во внимание, заключил юрист.

Управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов подчеркнул, что суды признают опоздание уважительным, если работник предпринял разумные меры, но объективно не мог добраться до работы. Он рекомендовал сотрудникам фиксировать и документально подтверждать причину задержки, а работодателям — индивидуально оценивать обстоятельства каждого опоздания и учитывать объективные погодные условия. В случае возникновения конфликта сторонам рекомендуется обращаться в суд.

Надмитов привел пример из судебной практики: суд признал незаконным увольнение сотрудницы, которая не смогла добраться до работы из-за сильного снегопада и отсутствия транспортного сообщения. При этом сотрудница предоставила подтверждающие документы, включая справки из жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и органов местного самоуправления, данные Гидрометцентра, а также информацию об отсутствии доступной транспортной инфраструктуры.

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