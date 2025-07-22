Врач объяснил, как оказать первую помощь при получении травм на электросамокате

Врач Саутенко: при получении раны из-за электросамоката нужно обработать ее

Электросамокаты могут стать причиной различных травм, поэтому важно уметь оказать первую помощь. Об этом kp.ru рассказал завотделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, врач-ортопед, травматолог Александр Саутенко.

Так, при получении небольших травм важно обработать рану антисептиком, например, хлоргексидином и повидон-йодом. В случае глубоких порезов эксперт посоветовал закрыть рану стерильной салфеткой и обратиться в травмпункт.

Директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева рассказала газете «Известия», что даже аккуратные и опытные пользователи могут столкнуться с непредвиденными ситуациями на самокате: неровное покрытие, мокрая дорога, внезапное появление других участников движения.

«Если есть подозрение на ушиб или перелом, накладываем на поврежденную конечность шину, фиксируем ее. Для этого подойдет любой твердый предмет, который будет под рукой — ветка, палка, книга, журнал. И шарф, платок, — подойдут для фиксации», — отметил Саутенко.

По его словам, при травмах головы, если пострадавший находится в сознании и не чувствует рвоты или слабости, можно отправиться в травмпункт самостоятельно. Если симптомы более серьезные, стоит вызвать скорую помощь.

В поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе до этого говорилось, что за шесть месяцев 2025 года количество поездок на платформе «МТС Юрент» выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 54,2 млн против 38,2 млн.

Ранее россияне поддержали запрет на электросамокаты.