Водителям рассказали, поможет ли ОСАГО при ущербе от ливня

Российские водители не смогут возместить ущерб по ОСАГО, который был нанесен автомобилю в результате ливня и сильного ветра. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал руководитель центра урегулирования розничных убытков «СберСтрахования» Егор Лысой.

«Ущерб от таких природных явлений покрывается полисом каско. В перечень могут входить затопление, ураган, падение деревьев, град и другие погодные события. ОСАГО же подобные случаи не компенсирует», — отметил он.

По словам эксперта, если автомобиль пострадал при непогоде, важно в первую очередь задокументировать ущерб, сделав фотографии и видео с разных сторон при хорошем освещении.

В случае падения дерева или другого объекта не стоит сразу убирать обломки — нужно вызвать полицию, заявил Лысой. Сотрудники должны составить протокол, который впоследствии может быть использован при обращении в страховую компанию.

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