На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водителям рассказали, поможет ли ОСАГО при ущербе от ливня

ОСАГО не компенсирует водителям ущерб из-за погодных условий
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские водители не смогут возместить ущерб по ОСАГО, который был нанесен автомобилю в результате ливня и сильного ветра. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал руководитель центра урегулирования розничных убытков «СберСтрахования» Егор Лысой.

«Ущерб от таких природных явлений покрывается полисом каско. В перечень могут входить затопление, ураган, падение деревьев, град и другие погодные события. ОСАГО же подобные случаи не компенсирует», — отметил он.

По словам эксперта, если автомобиль пострадал при непогоде, важно в первую очередь задокументировать ущерб, сделав фотографии и видео с разных сторон при хорошем освещении.

В случае падения дерева или другого объекта не стоит сразу убирать обломки — нужно вызвать полицию, заявил Лысой. Сотрудники должны составить протокол, который впоследствии может быть использован при обращении в страховую компанию.

Ранее были названы 4 опасности при вождении авто в дождь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами