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Вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5
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Timofey Furyaev/Shutterstock/FOTODOM

В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине 51,2 километра на расстоянии в 170 километров от Петропавловска-Камчатского.

По данным Главного управления МЧС по Камчатскому краю жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили афтершоки силой до 4 баллов. Угроза цунами не объявлялась.

20 июля в акватории у Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений. По оценкам специалистов, самые сильные толчки достигали 7,6 балла.

На следующий день у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Сообщалось, что землетрясение вызвало незначительные повреждения зданий больниц и поликлиник.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как землетрясение навсегда уничтожило Нефтегорск.

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