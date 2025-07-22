Вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5

В Авачинском заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине 51,2 километра на расстоянии в 170 километров от Петропавловска-Камчатского.

По данным Главного управления МЧС по Камчатскому краю жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили афтершоки силой до 4 баллов. Угроза цунами не объявлялась.

20 июля в акватории у Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений. По оценкам специалистов, самые сильные толчки достигали 7,6 балла.

На следующий день у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Сообщалось, что землетрясение вызвало незначительные повреждения зданий больниц и поликлиник.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как землетрясение навсегда уничтожило Нефтегорск.