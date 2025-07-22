Глава Кабардино-Балкарии рассказал о ситуации в Тырныаузе

Волны селевого потока в городе Тырныаузе (Кабардино-Балкария), которые разрушили мост на федеральной трассе, продолжаются. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

«Волны селевого потока на данную минуту продолжаются», — написал он.

Коков также предоставил кадры, на которых видны огромные грязевые массы в русле реки Баксан, куда впадает Герхожан-Суу.

Также глава республики приказал временно воздержаться от поездок в направлении Тырныауза.

Незадолго до этого Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии сообщило, что селевая масса сошла по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу в городе Тырныаузе Эльбрусского района, повредив при этом мост. В связи с этим движение транспорта на данном участке автодороги закрыто в обоих направлениях. Водителям рекомендовано пользоваться объездной дорогой.

На месте происшествия организовали дежурство сотрудники оперативной группы МЧС и дорожно-патрульной службы полиции.

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