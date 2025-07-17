В водах Уссурийского залива в Приморье заметили трехметровую акулу

Около туристических баз в Приморском крае была замечена трехметровая акула. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Акула появилась в водах Уссурийского залива незадолго до начала пляжного сезона. Местные жители увидели ее и засняли на видео в бухте Андреева.

Telegram-канал отмечает, что от места обнаружения акулы до Владивостока по прямой всего 30 километров.

7 июля сообщалось, что на берег острова Шикотан выбросило сельдевую акулу больших размеров.

26 июня сообщалось, что акул-людоедов мако заметили в Уссурийском заливе, у берегов Приморского края.

В тот же день стало известно, что на Сахалине граждане Северной Кореи выловили сельдевую и лососевую акул.

В марте группа американских рыбаков поймала огромную белую акулу-людоеда весом около 700 килограммов.

Ранее эксперт рассказал, что не нужно делать при нападении акулы.