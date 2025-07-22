Вода в Каспийском море опустилась до рекордно низкого уровня

Уровень Каспийского моря опустился до рекордно низкой отметки, сообщил РИА Новости представитель Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ).

«В настоящее время уровень Каспийского моря опустился ниже минимального уровня за весь период инструментальных наблюдений: он составляет менее -29 метров по Балтийской системе высот», — сказал собеседник агентства.

Представитель КаспНИРХ пояснил, что уровень моря начал интенсивно снижаться после 2020 года. В период с 2022-го по 2023-й уровень воды упал на 29 сантиметров.

Эксперты рассказали, что на это влияют прежде всего усиливающееся испарение воды с поверхности моря и рек на фоне увеличения выбросов парниковых газов и повышения температуры. Кроме того, на уровень моря влияет и активное потребление воды из рек, впадающих в Каспий.

В конце мая глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев сообщил, что в прошлом именно на Каспий приходилось 90% промысла осетровых, однако в настоящее время он практически уничтожен.

Эксперт добавил, что специалисты забили тревогу из-за экстремального обмеления Каспийского моря, уровень воды в котором уже достиг отметки -29 м и продолжит падать в ближайшие 15 лет. По словам Савельева, осетры в море еще есть только благодаря искусственному воспроизводству, на которое тратятся колоссальные ресурсы.

Ранее Путин рассказал, кто решает проблему обмеления Каспия.