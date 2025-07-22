В МВД перечислили «кодовые фразы» телефонных мошенников

В МВД посоветовали детям сразу обращаться к родителям в случае угроз в сети

Телефонных мошенников может распознать даже ребенок, если будет знать «кодовые фразы», которыми чаще всего пользуются аферисты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

«Чтобы обезопасить свою семью от действий телефонных преступников, запомните «кодовые фразы» злоумышленников: «твои родители подозреваются в преступлении», «включи камеру для проведения обыска», «необходимо задекларировать деньги и ценности», «ты помогаешь следствию», — перечисляется в материалах.

В ведомстве призвали сразу же рассказать родителям или близкому человеку в случае подобного инцидента.

В МВД также сообщили, что в правоохранительные органы часто стали поступать сообщения о том, что дети стали жертвами мошенничества. Аферисты выходят на контакт с несовершеннолетними, представляясь работниками образовательных организаций или государственных органов. В ведомстве пояснили, что таким образом мошенникам удается войти в доверие к ребенку, после чего они начинают выманивать родительские накопления.

Правоохранители призвали не выполнять никаких указаний, которые поступают от незнакомцев, включая такие призывы, как: «перейти по ссылке», «назвать код из смс» и другие.

В России также участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейсов или курьерских служб. Потенциальным жертвам звонят с сообщением о якобы готовой к вручению и уже оплаченной посылке. Даже если человек говорит, что ничего не заказывал, мошенники объясняют ему, что это может быть подарок, ошибка или заказ, оформленный другим человеком на его имя.

Ранее россиянка ответила на звонок из «службы доставки цветов» и лишилась более 12 млн рублей.