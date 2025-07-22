В Швейцарии сравнили украинских беженцев с туристами

В Швейцарии заявили, что украинские беженцы ведут себя как туристы в отеле

Власти Швейцарии пожаловались на поведение некоторых украинских беженцев, которые, по их словам, ведут себя как туристы в отеле. В связи с этим местные власти требуют отмены специального защитного статуса S, введенного для этой категории лиц, пишет газета Tages-Anzeiger.

Глава северо-западной коммуны Вигольтинген Франка Буркхардт заявила, что при работе с украинцами местные власти «сталкиваются со все большими трудностями, которых не возникает при работе с другими группами беженцев». В частности, она отметила, что ряд выходцев с Украины проявляют «неуважительное и требовательное поведение, а также нежелание интегрироваться». По словам Буркхардт, они отказываются проживать совместно с беженцами из Афганистана и «ведут себя как туристы в отеле».

Микеле Стерчи, сотрудница администрации Буркхардт, отметила, что украинцы «часто ведут себя высокомерно и предъявляют чрезмерные требования».

«Многие точно знают, какие льготы получают другие украинцы в других коммунах или кантонах, и сразу угрожают обратиться к юристу или начинают грубить», — заявила чиновница.

Вице-президент Ассоциации муниципалитетов Швейцарии и глава коммуны Госсау, расположенной на северо-востоке страны, Йорг Кюндиг сообщил газете, что другие регионы сталкиваются с аналогичной проблемой. Его организация обратилась к федеральному правительству с требованием отменить статус защиты S или, по крайней мере, ограничить круг лиц, имеющих право на его получение. Данное требование обусловлено тем, что по истечении пятилетнего срока украинские беженцы получат право претендовать на долгосрочное разрешение на проживание в Швейцарии категории B, а также подать заявление на получение материальной помощи в связи с тяжелым финансовым положением. Кюндиг выразил опасение, что многие украинские беженцы воспользуются этой возможностью, что создаст серьезные трудности для местных властей.

В июне Совет Европейского Союза принял решение продлить действие директивы о предоставлении временного убежища гражданам Украины на территории государств — членов ЕС до 4 марта 2027 года.

Ранее Польша и Германия решил остановить соцподдержку украинских беженцев.