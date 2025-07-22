PepsiCo впервые за 20 лет изменила состав колы

Американская компания PepsiCo Inc. представила колу с пребиотиками, обозначив первое за 20 лет изменение в категории традиционных напитков на основе колы, сообщается в пресс-релизе компании.

Новая кола получила название Pepsi Prebiotic Cola и стала инновацией в категории традиционных напитков на основе колы за 20 лет.

«Эта инновация содержит пять граммов тростникового сахара, 30 калорий и не содержит искусственных подсластителей. Она сохраняет классический свежий, бодрящий вкус Pepsi, а также содержит три грамма пребиотической клетчатки», — говорится в релизе.

В релизе отмечается, что новую колу можно будет приобрести как в одной банке, чей объем составляет примерно 355 мл, так и в упаковках по восемь банок того же объема. Компания утверждает, что продажи напитка онлайн начнутся уже этой осенью, а в розничных магазинах — в начале следующего года.

В начале июля сообщалось, что PepsiCo решила сократить количество сахара в своих брендах Pepsi и Mountain Dew — теперь каждый из них содержит примерно на 35% и 40% меньше сахара. Вместо сахара в составе используются искусственные подсластители.

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