Pepsi заменила один из основных ингредиентов в напитках

PepsiCo сократила количество сахара в своих брендах Pepsi и Mountain Dew — теперь каждый из них содержит примерно на 35% и 40% меньше сахара. Об этом сообщает News.com со ссылкой на фуд-блогера Расса Итса.

«Итс первым заметил изменения на упаковке Pepsi после того, как ее рейтинг полезности для здоровья вырос с 0,5 до 1,5 звезд, и поделился этой новостью на своей странице в социальных сетях», — говорится в публикации.

Портал отмечает, что упаковка по-прежнему выглядит так же, единственное заметное отличие — это рейтинг пищевой ценности. Вместо сахара в составе используются искусственные подсластители, рассказал источник.

20 сентября 2022 года агентство Reuters сообщило о полном прекращении производства лимонадов Pepsi, 7UP и Mountain Dew в РФ. Причиной послужило израсходование всех концентратов, которые еще оставались в стране после ухода PepsiCo.

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