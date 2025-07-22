Россиянам объяснили, как защитить глаза от конъюнктивита при походе в аквапарк

Врач Миргородская: очки для плавания защитят от конъюнктивита в аквапарке

В бассейнах и аквапарках, несмотря на различного рода обеззараживатели воды, все равно циркулируют патогенные бактерии, вирусы, простейшие и грибки, которые могут вызывать воспаление слизистой глаза — конъюнктивит. О том, как защитить себя, «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, микрохирург «СМ-Клиника», к. м. н. Светлана Миргородская.

По словам врача, также в такой воде содержатся различные концентрации солей, известняка, железа, хлора и антисептических веществ. Они, в свою очередь, могут вызывать раздражение слизистой, то есть реактивный или аллергический конъюнктивит, или обострять синдром сухого глаза.

«Избежать негативного воздействия воды помогут использование очков для плавания, которые «барьерно» защищают глаза от попадания воды. Не стоит использовать контактные линзы во время подобных водных процедур, поскольку пористый материал линз задерживает в себе все микроэлементы и патологические организмы», — посоветовала специалист.

В крайних случаях после купания в общественных местах можно воспользоваться антисептическими каплями для глаз.

В заключение врач отметила, что такого термина, как «аквапарковый конъюнктивит», в официальной медицинской практике нет. Однако раздражение в конъюнктиве глаза после посещения аквапарков и общественных бассейнов — явление довольно распространенное. Поэтому очками для плавания лучше не пренебречь.

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