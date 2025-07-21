Бычок мог полностью пропасть из Азовского моря

Популяция промыслового вида рыбы — бычка — в Азовском море могла быть полностью уничтожена из-за бесконтрольного вылова в период, когда территория находилась под управлением Украины. Об этом ТАСС рассказали в Институте биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ).

В учреждении пояснили, что в июле текущего года на восточном и северо-восточном побережье Азовского моря после нескольких лет перерыва были возобновлены научные исследования. Сотрудники отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ провели экспедицию в Херсонской и Запорожской областях, охватив территорию от Геническа до Бердянска. В настоящее время собранные образцы находятся на стадии анализа в лабораториях отдела, однако ученые уже готовы поделиться некоторыми предварительными выводами.

«При визуальном осмотре и контрольном лове сачком мы отметили отсутствие в прибрежной зоне бычка, что может быть связано с его чрезмерным выловом. <…> Резкое сокращение популяции бычка в Азовском море у побережья Херсонской и Запорожской областей, по информации местных рыбинспекторов, стали замечать несколько лет назад. Это связано с переловом и подрывом кормовой базы и базы для размножения бычка в украинский период. Во времена СССР вылов бычка производился только с маломерных судов и малой бычковой драгой, но с 1990-х годов Украина стала использовать сейнеры с донными тралами, что привело к подрыву популяции в этих районах», - сообщили в пресс-службе института, ссылаясь на слова начальника экспедиции, ведущего инженера отдела радиационной и химической биологии Игоря Мосейченко.

Кроме того, представители института сообщили журналистам, что ученые отобрали образцы воды, донных отложений и гидробионтов для последующего определения концентрации альфа-, бета- и гамма-излучающих радионуклидов, а также тяжелых металлов и ртути. Также было отобрано восемь колонок донных иловых отложений для проведения ряда исследований осадочных накоплений, получены образцы красных водорослей и высших водных растений. В сообщении подчеркивается, что текущие исследования являются беспрецедентными для данного морского региона: модернизированные за российское время лаборатории ИнБЮМ и высокий профессиональный уровень сотрудников позволяют впервые провести изучение по широкому спектру природных и искусственных радиоактивных и химических веществ в морской среде. Институт работал в данном регионе и в советское время, что дает возможность провести сравнительный анализ полученных результатов.

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