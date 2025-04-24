Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа главная угроза редким видам на Земле

BioScience: климатические изменения — главная угроза исчезающим видам
close
Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

Международная команда ученых выяснила, что изменение климата впервые стало самой масштабной угрозой для исчезающих видов, внесенных в список Закона США об охране исчезающих видов (ESA). Это знаменует собой переломный момент в научном понимании факторов, влияющих на биоразнообразие. Работа опубликована в журнале BioScience.

Исследование охватило 2 766 видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения на территории США и в американских заморских территориях. Вывод ошеломляющий: 91% этих видов уже подвергаются воздействию климатических изменений.

Ученые анализировали влияние пяти основных антропогенных факторов, угрожающих биоразнообразию: изменение климата, преобразование земель и морских экосистем, чрезмерная эксплуатация видов, загрязнение и инвазивные виды. Выяснилось, что подавляющее большинство — 86% видов — сталкиваются с несколькими угрозами одновременно. Особенно уязвимыми оказались кораллы, двустворчатые моллюски и амфибии.

По словам авторов, раньше изменение климата недооценивалось как фактор, влияющий на исчезающие виды. Однако благодаря новым данным о климатической чувствительности стало ясно, что по масштабу воздействия климат уже сравним с преобразованием среды обитания — ранее считавшимся основным фактором.

Исследователи подчеркивают, что официальные документы ESA могут значительно занижать долю видов, страдающих от последствий изменения климата, и предлагают включать климатические риски прямо в процессы оценки и охраны видов.

Ранее ученые создали карту эволюции членистоногих.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами