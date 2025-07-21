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Россиянка с приступом астмы не выжила, потому что у скорой помощи не было лекарств

В Вологодской области женщина не выжила, потому что у скорой не было лекарств
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Haggardous50000/Shutterstock

В Вологодской области 30-летняя женщина с приступом астмы не выжила, потому что у скорой помощи не оказалось лекарств. Об этом со ссылкой на местного общественника Дмитрия Олегина сообщает РИА Новости.

Общественник рассказал, что инцидент произошел 19 июля в Кирилловском округе, когда женщина с астматическим приступом вызвала скорую помощь. На вызов прибыла бригада с одним фельдшером, у которого было только три ампулы преднизолона. В машине скорой помощи отсутствовали кислород и кислородная маска, а также не было кондиционера. После этого пациентку доставили в Кирилловскую ЦРБ, где, по данным Олегина, не оказалось условий для оказания экстренной медицинской помощи. Спасти женщину не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ, сообщили в СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад о девушке, которая не выжила в саратовской больнице.

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