В Москве обрезание на дому закончилось для младенца попаданием в реанимацию

В Москве ребенок попал в больницу после обрезания на дому

В Москве младенцу понадобилась помощь медиков после хирургической операции, проведенной на дому. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в квартире на Керамическом проезде. По данным издания, родители не захотели проводить процедуру обрезания в медучреждении и вызвали специалиста на дом.

На следующий день после операции мальчик побледнел, состояние здоровья у него ухудшилось.

«В больнице у госпитализированного ребенка выявили пневмонию, тяжелую анемию», – сообщается в публикации.

Медики оценили состояние пострадавшего как критическое, пациент находится в реанимации.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Хирурга, проводившего операцию на дому, задержали. Известно, что он работает в одной из подмосковных больниц. Проводится проверка.

В семье четверо детей, старшему из них 14 лет. Сотрудники правоохранительных органов также выяснят, нарушают ли родители несовершеннолетних миграционное законодательство.

Ранее мальчика госпитализировали после неудачного домашнего обрезания в Петербурге.