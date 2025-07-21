На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве обрезание на дому закончилось для младенца попаданием в реанимацию

В Москве ребенок попал в больницу после обрезания на дому
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Москве младенцу понадобилась помощь медиков после хирургической операции, проведенной на дому. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в квартире на Керамическом проезде. По данным издания, родители не захотели проводить процедуру обрезания в медучреждении и вызвали специалиста на дом.

На следующий день после операции мальчик побледнел, состояние здоровья у него ухудшилось.

«В больнице у госпитализированного ребенка выявили пневмонию, тяжелую анемию», – сообщается в публикации.

Медики оценили состояние пострадавшего как критическое, пациент находится в реанимации.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Хирурга, проводившего операцию на дому, задержали. Известно, что он работает в одной из подмосковных больниц. Проводится проверка.

В семье четверо детей, старшему из них 14 лет. Сотрудники правоохранительных органов также выяснят, нарушают ли родители несовершеннолетних миграционное законодательство.

Ранее мальчика госпитализировали после неудачного домашнего обрезания в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами