Пятилетний мальчик попал в больницу после домашнего обрезания

Мальчика госпитализировали после неудачного домашнего обрезания в Петербурге

В Санкт-Петербурге мальчика госпитализировали после обрезания на дому. Об этом стало известно порталу «Конкретно.ру».

Обрезание по религиозным мотивам состоялось 1 июня в квартире на улице Корнеева в Кировском районе.

Через пять дней у пятилетнего ребенка открылось кровотечение. В третьем часу ночи 6 июня мальчика пришлось везти в больницу, его положили в отделение урологи. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Сейчас правоохранители выясняют личность хирурга, согласившегося оперировать в домашних условиях.

Ранее суд в Казахстане вынес приговор врачу, который во время процедуры обрезания повредил ребенку орган.