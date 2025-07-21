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Женщину завалили звонками о несуществующей кошке из-за футболки с принтом

Канадку завалили звонками о несуществующей кошке из-за футболки с ее номером
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Женщину замучили звонки о несуществующей кошке из-за футболки, пишет UPI.

Жительница Британской Колумбии Наташа Лавуа столкнулась с неожиданной проблемой после того, как ее номер телефона оказался напечатан на футболке, посвященной вымышленной пропавшей кошке. В результате она получила десятки звонков от людей, утверждавших, что нашли кота по кличке Торбо, которого на самом деле не существует.

Лавуа и ее партнер Джонатан Маккаррах рассказали канадскому телеканалу CBC News, что звонки начали поступать после появления в продаже футболки от компании Wisdumb NY. На изделии изображен фейковый плакат «Пропал кот» с фотографией другого животного и реальным номером телефона Наташи.

Выяснилось, что компания случайно использовала реальный номер телефона в дизайне футболки. После обращения Лавуа в интернет-магазине товар был изъят из продажи.

«Использование реального номера телефона в художественном оформлении футболки не было преднамеренным», — заявила представитель компании.

Несмотря на нежелательную популярность, женщина не намерена менять свой номер, которым пользуется уже 20 лет.

«Я просто перестану отвечать на нежелательные звонки», — добавила она.

Ранее кошка пережила трехнедельное путешествие из Китая в США, забравшись в контейнер на судне.

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