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В Набережных Челнах в подъезде обнаружили мужчину с переломанными ребрами

В Татарстане жители нашли в подъезде соседа с переломами ребер, он не выжил
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Набережных Челнов подозревают в нападении на мужчину. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Аделя Кутуя. Местные жители обнаружили в подъезде 54-летнего местного жителя со следами побоев. По данным СМИ, у него были сломаны ребра. Спасти пострадавшего не удалось.

По версии следствия, травмы ему нанес 51-летний сосед. Пострадавший вместе с мужчиной распивал спиртные напитки, но в какой-то момент между ними произошел конфликт. Сосед нанес гостю серьезные травмы, и позже вынес пострадавшего в подъезд.

Подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью. Следователи будут просить суд о заключении фигуранта под стражу.

До этого в Подмосковье в подвале частного дома мужчина обнаружил соседей и их внука. Все трое делали ремонт в помещении и, предположительно, надышались парами растворителя и краски. Спасти пожилую пару и их внука не удалось.

Ранее пьяный россиянин переломал знакомой ребра, избив ее ботинком.

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