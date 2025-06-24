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Пьяный россиянин переломал знакомой ребра, избив ее ботинком

В Новоульяновске пьяный мужчина избил знакомую ботинком и получил срок
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Житель Ульяновской области избил знакомую ботинком и получил три года колонии. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в декабре 2024 года обвиняемый на улице поссорился со своей знакомой. Пьяный мужчина схватил лежавший на земле ботинок и несколько раз ударил им женщину. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, он также выплатит потерпевшей 300 тысяч рублей компенсации.

До этого в Хакасии мужчина избил собутыльника кастрюлей во время ссоры. Двое приятелей распивали спиртные напитки, между мужчинами возникла ссора. 35-летний абаканец схватил кастрюлю и несколько раз ударил ею 42-летнего оппонента. Пострадавшего спасли, он госпитализирован с переломами ребер и черепа, повреждениями внутренних органов, ссадинами и ушибами. Нападавшего удалось задержать.

Ранее россиянин провел ночь с ножом в спине и только утром понял, что ранен.

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