Российская уборщица порезала возлюбленного крышкой от сковородки, он не выжил

В Волгоградской области мужчина не выжил после того, как возлюбленная порезала его крышкой от сковородки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 20 июня в селе Медведица. 34-летняя уборщица больницы во время конфликта нанесла осколком стеклянной крышки от сковородки своему возлюбленному, 42-летнему водителю, ранение в ногу, повредив артерию. Женщина утверждает, что действовала в целях самообороны. Спасти мужчину не удалось, он истек кровью.

Как сообщил источник РЕН ТВ в правоохранительных органах, подозреваемая полностью признала вину. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С места изъяли окровавленные вещи и осколок крышки, которым женщина нанесла удар. Возбуждено уголовное дело, фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.

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