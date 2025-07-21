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В Башкирии укус шмеля спровоцировал инфаркт у женщины

В Башкирии женщина получила инфаркт из-за укуса шмеля
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Жительница Башкирии попала в больницу после того, как шмель укусил ее в руку. Об этом сообщает главврач РКБ имени Куватова Мурад Авзалов.

После инцидента 32-летняя пациентка обратилась к медикам, она жаловалась на отек век, чувство нехватки воздуха и другие симптомы аллергической реакции. Помимо этого, она рассказала о «жгучей боли в груди».

После поступления в местную больницу врачи заподозрили острый коронарный синдром и направили ее в другое медучреждение. Выяснилось, пострадавшая перенесла инфаркт миокарда. Женщине оказали всю необходимую помощь.

«После получения лечения (в соответствии с клиническими рекомендациями по ведению пациентов с инфарктом миокарда) пациентка в стабильном состоянии была выписана домой», – сообщается в публикации.

По словам специалистов, инфаркт спровоцировал синдром Коуниса – заболевание, при котором серьезная аллергическая реакция привела к проблемам с сердцем.

Ранее академик рассказала, какие два фактора помогут снизить риск болезней сердца и сосудов.

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