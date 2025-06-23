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Академик рассказала, какие два фактора помогут снизить риск болезней сердца и сосудов

Академик Драпкина: снижение потребления соли уменьшит риск болезней сердца
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Снижение потребления соли и увеличение фруктов и овощей в рационе питания помогут россиянам снизить риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Об этом kp.ru рассказала академик РАН, директор Научно-медицинского исследовательского центра терапии профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Президент Независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейный нутрициолог, эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» Антонина Цвинария рассказала газете «Известия», что для нормального функционирования организма взрослым нужно потреблять 25–30 г клетчатки в день.

«Мы видим, что постепенно, понемногу, но снижается количество употребляемых сладостей (хотя все равно оно высокое), соли в рационе. Но соль снижается только за счет того, что перестают досаливать блюда. Между тем, количество употребляемых продуктов с большим количеством соли (соленья, колбасы-сосиски), увы, не убывает. И, к сожалению, очень медленно растет доля овощей и фруктов», — отметила Драпкина.

По ее словам, изменение двух факторов поможет снизить риск трагических последствий у пациентов с инфарктом миокарда, инсультом, сахарным диабетом. Она посоветовала включать в ежедневный рацион 400 г овощей и фруктов.

Врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова до этого говорила, что майонез стоит есть в небольших количествах, потому что он является вредным продуктом и может увеличить риск развития сердечно-сосудистых патологий.

Ранее сообщалось, что кола без сахара оказалась вредна для сердца.

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