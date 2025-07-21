Москвичам рассказали, как долго будут идти дожди в столичном регионе

Синоптик Шувалов: в Москве дожди продлятся почти до конца рабочей недели

Дождливая погода сохранится в Москве до конца рабочей недели. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, к утру понедельника в Москве выпало от 10 до 20 мм осадков, что привело к отдельным подтоплениям.

«Где подтопило — это низина, где канализация не справляется, или есть строительные ошибки. Во второй половине дня дожди постепенно прекратятся», — говорит специалист.

Серьезные осадки вновь возможны также во вторник после обеда. Однако дожди будут идти в столичном регионе до четверга включительно. Солнечная и сухая погода должна вернуться в Москву к пятнице вместе с повышением атмосферного давления.

«Температура в эти дни — +22...+24 °C. Это то, на что можно рассчитывать», — отметил Шувалов.

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