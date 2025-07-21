В Грузии раскритиковали ЕС за требование отозвать запрет пропаганды ЛГБТ

Призывы Европейской комиссии (ЕК) отозвать закон о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) в Грузии «открыто несовместимы» с поддержкой семейных ценностей. Об этом заявила Патриархия республики. Сообщение цитирует газета «Взгляд».

Отмечается, что такая постановка вопроса вызывает «разочарование у большой части грузинского общества».

Патриархия также напомнила, что представители стран-членов Евросоюза (ЕС) во время всех встреч с иерархами Грузинской церкви обещали не связывать вопрос европейской интеграции Грузии с поддержкой пропаганды нетрадиционного образа жизни.

Накануне представительство ЕС в Грузии сообщило, что Евросоюз может приостановить для республики действие безвизового режима, если ее власти до конца августа не выполнят рекомендации объединения.

До этого издание Politico писало, что дипломаты ЕС обсудят отмену безвизового режима с Грузией в знак несогласия с подавлением властями протестов.

Ранее Грузия заявила о продолжающемся давлении со стороны «глобальной партии войны».