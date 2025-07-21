Всероссийская патриотическая игра объединит семьи из разных регионов страны

К заочному этапу Всероссийской игры «Семейная зарница» присоединятся 79 семей из разных регионов страны, он будет проходить в онлайн-формате. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Они уточнили, что в отборочном этапе игры приняли участие более 400 семей со всей России. Они продемонстрировали знания истории России, умение собирать и разбирать автомат, прошли полосу препятствий, а также показали навыки управления БПЛА.

Прошедших отбор ожидают два состязания — творческое и интеллектуальное — тестирование на знание основ российской государственности и военной истории России. По итогам будут определены 24 финалиста от каждого федерального округа РФ.

В игре принимают участие семьи из четырех человек: двое взрослых в возрасте от 18 лет, состоящие в официальном браке и являющиеся родителями или законными представителями хотя бы одного из несовершеннолетних участников, и двое подростков в возрасте от 12 до 16 лет.

«Наставниками команд станут ветераны СВО, которые, как никто другой, осознают ценность взаимовыручки, поддержки, командной работы. Уверена, что такой формат известной игры станет популярным и востребованным», — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В свою очередь, депутат Госдумы и председатель правления Центра «Воин» Виктор Водолацкий добавил, что финал игры станет настоящим праздником для всех ее участников.

Предложение провести в Год защитника Отечества «Семейную зарницу» и сделать игру ежегодной прозвучало на заседании Всероссийского организационного комитета «Победа». Оно получило поддержку президента России Владимира Путина.

Проект направлен на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, а также на укрепление семейных ценностей и формирование сообщества, объединяющего разные поколения российских семей, для воспитания у детей и молодежи уважения воинских традиций армии России. Он включает спортивные, интеллектуальные и творческие соревнования. Особое внимание уделено участию в проекте ветеранов СВО и других боевых действий.