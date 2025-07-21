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Четырехлетний мальчик завел отцовскую машину, сбил сестру и врезался в столб в Чувашии

В Чувашии четырехлетний мальчик за рулем машины сбил сестру и врезался в столб
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Telegram-канал Прокуратура Чувашии

В Чувашии четырехлетний мальчик за рулем отцовской машины сбил двухлетнюю сестру и врезался в столб. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 21 июля в деревне Старые Мураты Комсомольского района. Ребенок, воспользовавшись ключами, завел отцовский автомобиль и проехал на нем несколько метров. Он сбил свою сестру, а затем врезался в столб и остановился.

Пострадавшей девочке оказали необходимую медицинскую помощь, подробной информации о ее состоянии не поступало. Районный прокурор лично выехал на место происшествия, провел проверку и беседу с ребенком о недопустимости подобных действий.

До этого россиянин купил восьмилетнему сыну питбайк. Позже мальчика остановили, когда он ехал на нем, а затем пригласили в отдел полиции его родителей. Теперь им придется заплатить штраф.

Ранее под Ярославлем неизвестный на мопеде сбил коляску с младенцем и скрылся.

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