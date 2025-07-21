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Китайские чиновники приказали уборщикам перебрать тонны мусора в поисках потерянных часов

Соцсети осудили китайских чиновников, заставивших уборщиков искать часы в мусоре
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Китайские власти подверглись критике за то, что заставили уборщиков четыре часа просеивать мусор на жаре ради поиска детских умных часов, пишет South China Morning Post.

Местные власти в китайском городе Датун подверглись широкой критике в интернете после того, как организовали масштабную операцию по поиску умных часов, потерянных ребёнком одной из туристок. В ходе операции двум уборщикам пришлось вручную перерыть восемь тонн мусора в условиях экстремальной жары.

Инцидент произошел, когда мать из Шэньчжэня, посетившая город Датун с ребенком, случайно выбросила часы своего сына в мусорный мешок на борту поезда. Устройство имело функцию определения местоположения, которая показала, что оно все еще находится на железнодорожной станции.

На следующий день женщина обратилась за помощью в местное муниципальное управление. Сотрудники связались с компанией Xincheng Environment Company — государственным предприятием, занимающимся утилизацией отходов, — и выяснили, что часы были вывезены вместе с восемью тоннами мусора на полигон.

Двум рабочим было поручено вручную перебрать весь мусор, чтобы найти утерянное устройство. Им потребовалось более четырех часов, чтобы обнаружить гаджет. Мать предлагала выплатить им вознаграждение, но рабочие отказались от денег.

Несмотря на то, что власти представили этот случай как пример «чуткого отношения к туристам» и «пример служения обществу», пользователи интернета в Китае раскритиковали действия местных чиновников.

«Я в шоке, что ради такой мелочи были предприняты такие гигантские усилия. Я просто не понимаю», — написал один из комментаторов.

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