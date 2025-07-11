Подросток соорудил тоннель из песка на пляже в Италии, залез внутрь и задохнулся

В Италии 17-летний юноша соорудил тоннель из песка и не смог выбраться из него

Итальянский подросток погиб под завалами песка, из которого построил тоннель на пляже. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Несчастный случай произошел на одном из пляжей в Монтальто-ди-Кастро. 17-летний Риккардо Бони пришел туда вместе с семьей и решил построить в песке тоннель глубиной около полутора метров. По предварительным данным, подросток залез внутрь ямы, и песчаные стены внезапно обрушились, погребая его под собой.

Никто из отдыхающих этого не заметил. Спустя время на поиски Риккардо отправились его отец, а также братья и сестры. Игравшие поблизости дети указали место, где юноша копал песок. Его родитель, другие посетители пляжа, а также спасатели начали откапывать яму. Но когда подростка извлекли на поверхность, он уже не подавал признаков жизни. Врачи пытались реанимировать юношу, но безуспешно.

Сейчас полиция допрашивает свидетелей трагедии. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время судмедэксперты проведут вскрытие для установления точной причины его гибели.

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