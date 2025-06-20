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Петербургский курьер выстрелил клиенту в лицо после ссоры

В Петербурге курьер выстрелил клиенту в лицо после ссоры
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Depositphotos

В Петербурге ссора 18-летнего курьера с 34-летним клиентом закончилась выстрелом в лицо последнему. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 19 июня, когда курьер одной из служб доставок еды привез заказ в квартиру на стыке Красносельского и Таллинского шоссе. Однако у юноши возник конфликт с клиентом, и молодой человек произвел выстрел из травматического пистолета «Пионер» в оппонента.

Пострадавший с огнестрельным ранением лица и шеи, а также термическими ожогами и ушибами был доставлен в больницу — ему оказали медицинскую помощь, а затем отпустили.

Курьера, выстрелившего в мужчину, задержали и поместили в камеру. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее подростки в Ижевске выстрелили сигнальным пистолетом в лицо прохожему.

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